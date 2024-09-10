DGS tercihleri ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu)

Dikey Geçiş sınavı (2024-DGS) tercihleri için tarih araştırmaları, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte on binlerce adayın gündeminde yer almaya başladı. DGS sınav sonuçlarından aldıkları puanlara göre, üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulunacak olan adaylar, gözlerini ÖSYM DGS tercih takvimine çevirdi. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu)

2024 kılavuzu, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar, önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek için sınavdan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak. Peki, 2024 DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

2024 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.

Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.

DGS tercihleri ne zaman başlayacak? (2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu) - 1

TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde 'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek

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