DGS tercihleri ne zaman yapılacak? (2024 ÖSYM DGS tercih kılavuzu)

2024 DGS tercih takvimi, üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olan adaylar tarafından sorgulanıyor. Önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, katılım sağladıkları DGS sınav sonuçlarının belli olmasıyla birlikte, DGS tercihlerini yapacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?



DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak. Bu kapsamda tarihler belli olunca haberimizde yer vereceğiz.



Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.



Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.