DİB MBSTS sonuçları açıklandı (2025 DİB MBSTS sonuç sorgulama)

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları için geri sayım sona erdi. 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandı.



DİB MBSTS sonuçları 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'da ilan edildi. Adaylar, DİB MBSTS sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek

DİB MBSTS SINAV SONUÇ SAYFASI

SONUÇ DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 6 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.