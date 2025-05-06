DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? (2025 DİB MBSTS sonuç sorgulama)

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları için geri sayım sürüyor. 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra erişime açılacak.



DİB MBSTS sonuçları 6 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, DİB MBSTS sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.