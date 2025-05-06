DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? (2025 DİB MBSTS sonuç sorgulama)
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) 12 Nisan Cumartesi düzenlendi. ÖSYM takvimine göre, DİB MBSTS sonuçları 6 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Peki, DİB MBSTS sonuçları açıklandı mı? DİB MBSTS sonucu nasıl öğrenilir?
2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonuçları için geri sayım sürüyor. 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın (2025-DİB-MBSTS) değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra erişime açılacak.
DİB MBSTS sonuçları 6 Mayıs 2025 tarihinde ilan edilecek. Adaylar, DİB MBSTS sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek.
DİB MBSTS NEDİR?
DİB-MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan personelin mesleki bilgi seviyesini değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavda, Temel İslami Bilgiler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid), Dinler Tarihi ve Mezhepler, Hitabet ve Mesleki Uygulamalar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı konularından sorular yer almaktadır.
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