Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemlerinin ne zaman başlayacağı, ilk tercih işlemleri sonrasında bir programa kayıt hakkı kazanamayan adayların gündeminde yer almaya başladı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini lisans düzeyini yüksekltmek için ek tercih yapacak olan adayların gözü ÖSYM'den gelecek duyuruya çevrildi. Peki, 2024 DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak?

2024 ek kılavuzu, ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar tarafından araştırılıyor. DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, DGS ek tercihleri için boş kontenjanlar belli olacak. Peki, 2024 DGS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Geçtiğimiz yıl DGS yerleştirme sonuçları 11 Eylül tarihinde ilan edilmiş, 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında ek yerleştirme süreci başlatılmıştı.

Bu nedenle 2024 yılı ek tercih takviminin ekim ayının ortasına kadar ilan edilmesi bekleniyor.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih işlemleri 2024: DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? - 1

EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

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