Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) başvuran ön lisans ve lisans mezunu adayların, sınava girecekleri okul ve binalar öğrencilere duyuruldu. Peki 2019 DGS ne zaman yapılacak? 2019 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtları...



DGS 2019 girecek öğrenciler sınav belgelerini 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden bugün 14.00'dan sonra temin edebilecek. Duyurulan diğer önemli nokta ise 15 dakika kuralına bağlı olarak adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak.



SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN KURALLAR



30 Haziran'da gerçekleşecek olan DGS 2019 sınavı için ÖSYM'den duyurulan sınav kuralları ise:

- Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkezi bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacak.



- Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen gösterilmelidir.



- Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

DGS 2019 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2019 sonuçları ise ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgiye göre, 25 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.