Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş belgeleri erişime açıldı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 3 Temmuz'da yapılacak Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı ​​​​​​​(2022-DGS) giriş belgeleri erişime açıldı.

DGS SINAVI NE ZAMAN?



ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 2022-DGS adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.



2022-DGS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

