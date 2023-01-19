Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman? (2023 ÖSYM DGS sınav takvimi)

2023 DGS sınavı, ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen kişiler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan yeni sınav takviminde henüz DGS ile ilgili bir bilgi paylaşılmıyor. Peki, 2023 DGS ne zaman yapılacak?

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?



2023 yılı ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz aylarda belli olmuş fakat YKS sınavlarının seçim tarihiyle denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti.



ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz bitirmediği için önümüzdeki yılın sınav takvimi henüz belli olmadı. Fakat 2023 yılı e-YDS ve TR-YÖS sınavları için tarihler belirlendi.

2023 DGS NE ZAMAN?



İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.



ÖSYM'nin ilk yayımladığı sınav takviminde değişiklik olmazsa, yeni yılda DGS sınavı 16 Temmuz 2023’de yapılacak.