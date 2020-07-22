Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav süresi ne kadar?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı geç başvuruları 3 Temmuz'da sona erdi. Sınava başvuran adaylar gözlerini sınav tarihine çevirdi. DGS 2020 9 Ağustos'ta yapılacak.

ntv.com.tr 22.07.2020 - 12:05

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav süresi ne kadar?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 09-17 Haziran tarihlerinde gerçekleşmişti.

Başvuru tarihini kaçıran adaylar için 3 Temmuz'da ÖSYM, geç başvuruları aldı. Adaylar sınav gününü beklemeye başladı.

DGS 2020 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DGS 2020 9 Ağustos 2020'de gerçekleşecek.

DGS 2020 ÖSYM TAKVİMİ

DGS 2020 başvuru tarihi: 09-17 Haziran 2020

DGS 2020 geç başvuru tarihi: 03 Temmuz 2020

DGS 2020 sınav tarihi: 09 Ağustos 2020

DGS 2020 sonuçların açıklanması: 09 Ağustos 2020

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