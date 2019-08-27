Prof. Dr. Barış Özdal’ın verdiği “Modern Diplomasi Türleri” başlıklı seminerle açılan Diplomasi Akademisi, ikinci oturumda Dr. Öğr. Üyesi Ali Burak Darıcılı’nın “Siber Güvenliğe Dair Güncel Gelişmeler” başlıklı sunumuyla devam etti. 7 hafta boyunca sürecek olan “Diplomasi Akademisi 2019 Yaz Seminerleri” programında uluslararası hukuk, Balkanlar, AB, Suriye, ABD, Çin ve Ortadoğu konularında alanında uzman akademisyenler tarafından anlatılacak.
Seminer programına dair açıklamalarda bulunan DARD Başkanı Prof. Dr. Barış Özdal, dernek olarak diplomasi alanında faaliyette bulunduklarını belirterek, “Derneğimize gelen yoğun talepler doğrultusunda Diplomasi Akademisi’nin ilkini gerçekleştirdik. İleriki dönemlerde de böylesi taleplerin olması halinde benzer etkinlikleri sürdüreceğiz. Diplomasi Akademimizin en önemli özelliği, program kapsamında ders veren akademisyen hocalarımızın alanında Türkiye’nin en yetkin isimleri arasında yer almaları. Programımız, diplomasi alanında uzmanlaşmak isteyen kişilere yönelik akademik formasyon sağlıyor” dedi.
Diplomasi Akademisi 2019 Yaz Seminerleri programı Cumartesi günleri Nilüfer’deki Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştiriliyor. 24 Ağustos’ta başlayan program 5 Ekim 2019’a kadar devam edecek.