İlk oturumda “Balkanlar’daki Güncel Gelişmeler” konusunu anlatan Dr. Öğr. Üyesi Kader ÖZLEM, Balkanlar’da 2000’li yıllarda yaşanan gelişmelerde Avro-Atlantik eksenin ön plana çıktığını belirterek, Rusya’nın ve Türkiye’nin farklı araçlarla bölgede aktif olmaya çalıştığını söyledi.
İkinci oturumda Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ÖZKURT ise AB Dış Politikası’nı değerlendirerek, güncel anlamda AB sistemi içerisinde yaşanan gelişmeler bağlamında Brexit sürecini ve Birliğin ortak dış ve güvenlik politikasını oluşturma çabasını anlattı.
Diplomasi Akademisi 3. haftada Prof. Dr. Kamuran REÇBER'in "Diplomatik Müzakere Hukuku" ile Prof. Dr. Mehmet GENÇ’in "BM Sistemi ve Güncel Gelişmeler" başlıklı seminerleriyle devam edecek.