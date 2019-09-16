Sabah oturumunda Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezgin KAYA “Uluslararası İlişkiler Teorileri Tarihi”ni anlatırken, disiplinin kendine özgü kazanımında ve gelişiminde teorilerin merkezi bir rol oynadığını belirtti. Doç. Dr. Kaya, disiplindeki ana akım teorilerin dominant etkisinin günümüzde halen sürdüğünü söyledi.
Öğleden sonraki oturumda yer alan Ahi Evran Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Öner AKGÜL ise “Uluslararası İlişkilerde Araştırma Metotları”nı anlattı. Uluslararası İlişkilerin interdisipliner bir alan olduğuna dikkat çeken Akgül, geleneksel metotların yanı sıra alanda ön plana çıkan güncel metodolojik eğilimleri açıkladı.
Bursa Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Diplomasi Akademisi 2019 Yaz Seminerleri’nin bir sonraki hafta programı Doç. Dr. Çiğdem Aydın Koyuncu’nun ve Prof. Dr. Hasan Köni’nin seminerleriyle devam edecek.