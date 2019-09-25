Diplomasi Araştırmaları Derneği (DARD)’nin düzenlediği Diplomasi Akademisi 2019 Yaz Seminerleri Programı kapsamında 21 Eylül 2019 Cumartesi günü Uluslararası İlişkilerde Feminist Yaklaşımlar ile Güncel ABD Dış Politikası ve Türkiye’ye Etkileri konuları ele alındı.

Sabah oturumunda Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem AYDIN KOYUNCU “Uluslararası İlişkilerde Feminist Yaklaşımlar” seminerinde, toplumsal cinsiyet temelinde feminizmin temel tartışma noktalarını değerlendirdi. Doç. Dr. AYDIN KOYUNCU, Uluslararası İlişkilerde Feminist Yaklaşımların ortaya çıkışı ve gelişimi çerçevesinde Nükleer Silahlanmanın Eril Temelleri ve Uluslararası İlişkiler Disiplinin Eril Dili / Disiplinde Kadın Akademisyenlerin Sorunları örnek olgularını analiz etti.

Öğleden sonraki oturumda yer alan Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan KÖNİ ise “Güncel ABD Dış Politikası ve Türkiye’ye Etkileri” başlıklı seminerinde savaşların Amerika’nın ekonomisine ve sosyal yapısına etkisini Vietnam ve Ortadoğu Savaşları üzerinden anlattı. Duayen Hocamız KÖNİ, ABD’nin uluslararası hukuka bakışı ve değerlerinde değişmeler ile müttefikleriyle ilişkilerini ise liberalizm ve yükselen popülist eğilimler bağlamında açıkladı.

Bursa Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen Diplomasi Akademisi 2019 Yaz Seminerleri’nin bir sonraki hafta programı 28 Eylül 2019 Cumartesi günü Prof. Dr. Ferhat PİRİNÇÇİ’nin ve Prof. Dr. Ömer Göksel İŞYAR’ın seminerleriyle devam edecek.