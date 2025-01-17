Diyanet Bursları başvurusu ne zaman bitecek?
"Diyanet Bursları" başvuruları başladı. TDV'den yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri işbirliğinde yürütülen program kapsamında, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi, Uluslararası İlahiyat Lisans ve Uluslararası İlahiyat Lisansüstü burs programlarına başvuru alınacak.
Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için verilen "Diyanet Bursları"na başvurular alınmaya başladı.
2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Türkiye'de eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, 28 Şubat'a kadar başvurularını "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapabilecek.
Öğrenciler, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilecek.
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