Diyanet Bursları başvurusu ne zaman bitecek?

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV), Türkiye'de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler için verilen "Diyanet Bursları"na başvurular alınmaya başladı.



2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Türkiye'de eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, 28 Şubat'a kadar başvurularını "https://diyanetburslari.tdv.org" adresinden yapabilecek.



Öğrenciler, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilecek.