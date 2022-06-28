Dizi ihracatı genç oyunculara yabancı dil eğitiminin kapılarını araladı

Genç oyuncular, artan dizi ihracatıyla reyting rekorları kıran dizilerin oyuncu kadrosunda yerini sağlamlaştırdı.

Reyting rekorları kıran Sadakatsiz dizisinde Ali karakterine hayat veren 16 yaşındaki Oyuncu Alp Akar, 10 yılı aşkın süredir setlerde edindiği deneyimin eğitim ve ve sosyal hayatına değer kazandırdığını belirterek, "Bunca yıldır dizi setlerinde olmanın verdiği deneyim ve motivasyon, okulda da başarıyı getirdi. Sosyal hayatım da zenginleşti. Son olarak rol aldığım Sadakatsiz dizisi ile kariyer hayatımı olgunlaştırırken, İspanya'da da bilinirlik kazandım. İspanya kamuoyundan yoğun bir ilgi görüyorum.

Sosyal medyadan gelen mesajlar ile röportaj taleplerini menajerimin de desteğiyle değerlendirerek kariyer yaşamıma uluslararası bir boyut getiriyorum. İspanyol kamuoyunun yoğun ilgisi beni İspanyolca öğrenmeye yöneltti" dedi.



5 yaşından beri setlerde oyuncu olarak görev aldığını söyleyen Alp Akar, "Babaannemin teşvikiyle bir ajansa başvurdum ve ardından rol teklifleri almaya başladım. 11 yılda edindiğim deneyimle, okul ve dizi setleri arasındaki trafiği çok iyi yönetebiliyorum. Öğretmenlerimin de desteğiyle sette geçirdiğim sürelerde derslerimden ayrı kalmıyorum.

Sette iyi bir oyuncu, okulda sevilen ve takdir edilen bir öğrenci olduğuma inanıyorum. Başarılı oyuncular sayesinde kazandığım organizasyon yeteneğimi kullanarak eğitim ve çekim faaliyetlerimi dengeli bir şekilde yürütüyorum. İleride çok başarılı bir oyuncu olmayı hedefliyorum" diye belirtti.



OYUNCULUK KARİYERİNE YENİ HALKALAR EKLİYOR



Yetenekli ve tanınmış oyuncularla aynı seti paylaşarak oyunculuk kariyerine yeni halkalar eklediğini kaydeden Oyuncu Alp Akar, "Sette geçirdiğim her süre beni hedefime daha çok yakınlaştırıyor. Seti bir nevi okul gibi görüyorum.

Oyunculuk kariyerim 2011'de Umutsuz Ev Kadınları dizisiyle başladı. Ardından birkaç dizi ve film projesinde yer aldım. Edindiğim tecrübe ile çocuk oyuncu olarak başladığım kariyer yaşamımda genç oyunculuğa terfi ettim. Sadakatsiz dizisi ise kariyerimde bir dönüm noktası oldu. Yalnız Türkiye’de değil İspanya’da da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. İspanyol kamuoyundan çok güzel yorumlar alıyorum" ifadelerinde bulundu.

OYUNCULUK ZAMANI İYİ YÖNETMEMİ SAĞLADI



Oyunculuğun aile ve arkadaş ilişkilerine de verimlilik getirdiğine değinen Alp Akar, "Sadakatsiz'de Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi iki büyük oyuncuyla aynı sahneyi paylaşma fırsatı buldum. Beni her zaman desteklemeleri ve cesaretlendirmeleri bir yana, bana öğrettikleri hem kariyerime hem de gelişimime katkı sağlıyor. Onlar sayesinde sabırlı olmayı öğrenerek hayatımı ve ilişkilerimi en iyi şekilde organize etme yeteneği kazandım.

Kitap okumayı, yüzmeyi, bisiklete binmeyi ve arkadaşlarımla dinlenmeyi, ailemle doğanın içinde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Oyunculuk tüm bunları yapmama engel olmadığı gibi zamanı iyi yönetmemi de sağlıyor" diye ekledi.