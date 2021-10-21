Doğa Harikaları TÜBİTAK Ödülleri ile Buluştu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, bölge sergilerine katılan 1.453 projenin arasından finale kalan 204 proje arasında yerini aldı.

Geleceğin bilim insanları, 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Finallerinde “Engelli Araçları için Solar Kablosuz Şarj İstasyonları projesiyle TEKNOFEST 2021 birincisi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, TÜBİTAK 3.lük ödülünü, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ada Uzun ve Kuzey Yağdır “Bı̇tkı̇sel Çözeltı̇ Kullanılan Buğday (Trı̇tı̇cum) Bı̇tkı̇sı̇nı̇n Kuraklık ı̇le Mücadelesı̇” projesi ile TÜBİTAK 3.lük ödülünü, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencisi İrem Bilici ise “COVID-19 Pandemı̇ Sürecı̇nde Şı̇falı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi” projesi ile Teşvik ödülünü aldı.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesinde gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’dan alan öğrenciler büyük mutluluk ve gurur yaşadılar.



Sayın Varank ve Prof. Dr. Mandal, öğrencileri tek tek tebrik ederek başarılar diledi. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri aynı zamanda 18-19-20 Ekim tarihlerinde üç gün boyunca Karadeniz Teknik Üniversitesinde projelerini sergileyerek teknoloji ilgililerine sunma imkânı buldular. Teknoloji severlerden tam not alan projeler büyük ilgi gördü.



Teknolojik tasarımdan yazılıma, kimyadan biyoloji alanına birçok alanda proje geliştiren öğrenciler ve danışman öğretmenler, bu başarıdan mutlu olduklarını dile getirerek kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiler.



ENGELLİ ARAÇLARI İÇİN SOLAR KABLOSUZ ŞARJ İSTASYONLARI



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan, Danışman Öğretmeni Emre Toprak mentörlüğünde teknolojik tasarım alanında geliştrdiği “Engellı̇ Araçları ı̇çı̇n Solar Kablosuz Şarj İstasyonları” projesi ile Üçüncülük kazandı. Proje, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor.



BİTKİSEL ÇÖZELTİ KULLANILAN BUĞDAY (TRİTİCUM) BİTKİSİNİN KURAKLIK İLE MÜCADELESİ



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ada Uzun ve Kuzey Yağdır, Danışman Öğretmenleri Mehmet Selim Çobanoğlu mentörlüğünde, kimya alanında geliştirdikleri iklim değişikliği ve kuraklığa dikkat çektikleri “Bı̇tkı̇sel Çözeltı̇ Kullanılan Buğday (Trı̇tı̇cum) Bı̇tkı̇sı̇nı̇n Kuraklık ı̇le Mücadelesı̇” projesi ile Üçüncülük kazandı. Proje, kurak tarım alanlarının üretime açılmasını, kuraklığa dayanıklı bitki özütlerinin kuraklığa hassas olan bitkileri korumasını ve su tüketiminin bilinçsiz kullanımını önleyerek kullanılmayan tarım alanlarının tekrardan canlandırılmasını amaçlıyor.



COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ŞİFALI BİTKİLERİN DOĞRU KULLANIMININ ÖNEMİ



İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencisi İrem Bilici, Danışman Öğretmeni Yasemin Karahan mentörlüğünde biyoloji alanında geliştirdiği “COVID-19 Pandemı̇ Sürecı̇nde Şı̇falı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi” projesi ile Teşvik ödülünün sahibi oldu. Proje, hastalıkların tedavisinde geleneksel tıbbın yanında, tamamlayıcı ve alternatif tıp öğelerinden biri olan doğal taşlardan da yararlanılabileceği amaçlıyor.



15. TÜBİTAK ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI HAKKINDA



TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve mevcut bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 15. kez düzenlendi.