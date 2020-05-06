Doğa Koleji öğrencileri Minecraft Eğitim Sürümü ile geleceğe hazırlanıyor

Teknolojik gelişmeleri eğitim anlayışının bir parçası olarak uygulayan Doğa Koleji, Microsoft’un oyun tabanlı ve kodlamaya dayalı yeni nesil öğrenim aracı Minecraft Eğitim Sürümü’nü 3 yıldır kullanıyor. Minecraft Eğitim Sürümünde bitki ve hayvan hücrelerini modellemek, tarihi anıtlar inşa etmek ve bahçe tasarlamak için kodlama kullanmak gibi araç setleri de uzaktan eğitime uygun olarak sunuluyor.

Platformda, sanal geziler ya da yarışmalar gibi özelleştirilmiş etkinlikler de düzenlenebiliyor. Minecraft’ı derslerine dâhil eden Doğa Koleji, takım çalışmalarıyla öğrencilerin sosyal ve duygusal öğrenimlerini de geliştiren bu yöntemi dünyada en geniş kapsamda uygulayan okullar arasında bulunuyor.



Tüm dünyada eğitim kurumlarının “oyunla öğrenme” yöntemini gündeme aldıklarını belirten Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Erdem Erkul, Minecraft Eğitim Sürümü’nün öğretmenlerin eğitim senaryolarında kullanabilecekleri çok yönlü bir araç olduğunun altını çizdi. Erkul, Minecraft Eğitim Sürümü ile ilgili olarak şunları ekledi: “Öğrencilerin gerçek dünya problemlerine güvenli bir sanal dünyada çözüm sunmasını sağlayan Minecraft Eğitim Sürümü, yenilikçi düşünce becerileri kazandırıyor. Örneğin öğrenciler, oyunlaştırılmış bir kodlama yöntemiyle köprü tasarlıyor, erken yaşta yenilikçi yöntemlerle mühendislik becerileri kazanıyor. Derslerini yazılım desteğiyle eğlenceli bir şekilde öğrenebiliyorlar. Üstelik bunları ekipler halinde sosyal bir şekilde yapıyorlar; birlikte geliştirip çözüm üretiyorlar. 21. yüzyılın en önemli becerilerinden biri olan takım halinde çalışmayı öğreniyorlar.”



Doğa Koleji Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Minecraft Eğitim Sürümü’nün derslere dâhil edilmesiyle öğrencilerin matematik gibi soyut kavramları daha rahat anlayıp kendilerini daha iyi ifade edebildiğini belirtti. İnanır sözlerine şöyle devam etti: “Kodlama, tarih, coğrafya matematik gibi derslerin yanında özel günlerdeki etkinliklerimizde de Minecraft’dan faydalanıyoruz. Örneğin 19 Mayıs ve diğer bayramlarda 60 bin öğrencimizi tarihin sayfalarına götürüyoruz. Bu yıl 23 Nisan’da çocuklarımız Minecraft dünyasında Anıtkabir’i inşa ettiler ve birlikte sanal ziyaretler gerçekleştirdik. Son aylarda, uzaktan eğitimde de Minecraft Eğitim Sürümü kullanmaya başladık. Minecraft Eğitim Sürümü uygulamalarını önümüzdeki günlerde daha da genişletmeyi hedefliyoruz.”



Minecraft sanal dünyasında Anıtkabir ve Samsun’a ziyaret



Doğa Koleji, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılında, “Kodlama ve Robotik” dersinde gerçekleştirdikleri Minecraft Eğitim Sürümü projeleri kapsamında 3 boyutlu sanal bir dünyada Anıtkabir inşa etti ve 60 bin kişilik sanal bir Anıtkabir gezisi düzenledi. Öğrenciler Minecraft dünyasında Aslanlı Yol, Tören Alanı Zafer Kulesi, Barış Kulesi, Bayrak Direği, Kaidesi ve Atatürk Mozolesini ziyaret etti. Geçen yıl 19 Mayıs’ta öğrenciler, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının 100. yılını anmak için Milli Mücadele'nin önemli adımlarının atıldığı kongre binalarını sanal dünyada inşa etti. Minecraft Eğitim projeleri kapsamında yürütülen çalışmada ziyaret edilen bölgeler arasında Atatürk silueti, Bandırma vapuru, Amasya Genelgesi binası, Erzurum Kongre binası, Sivas Kongre binası, İlk TBMM binası, Anıtkabir ve Amisos tepesi yer alıyor. Minecraft Eğitim Sürümü’nde tasarlanan dünyalar arasında, aynı gün içerisinde en fazla ziyaret edilen evreni yaratan proje, rekorlar kitabına girmeye hazırlanıyor.



Uzaktan eğitimde Minecraft



Uzaktan eğitimde, öğrencilerin yeni yöntemlerle öğrenmeye adapte olması ve birbiriyle iletişim kurması önem taşıyor. Minecraft’ın "Çok katılımcı modlu sınıf" gibi özellikleriyle öğrenciler, projeler üzerinde birlikte çalışabiliyor, birlikte plan yapıp inşa ediyor ve bir proje üzerinde çalışırken sohbet edebiliyor. Projelerini kişiselleştirip e-portfolyo oluşturabilen öğrenciler güvenli ve etkileşimle beslenen bir dijital ortamda uzaktan öğrenim görüyor. Minecraft Eğitim Kataloğundan onlarca örnek dünya ve inşa challenge deneyimlerinin erişime açılmasının yanında, Minecraft Eğitim Sürümüne 50'den fazla ders, STEM müfredatı ve proje tabanlı öğrenme aktiviteleri içeren özel bir uzaktan öğrenme araç seti de eklendi.

