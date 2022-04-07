Doğa Koleji ortaokul öğrencilerinden TÜBİTAK’ta toplam 6 derece

Doğa Koleji öğrencileri TÜBİTAK’ta kazandığı 6 derece ile göz doldurdu. Final sergisi 6-10 Haziran 2022 tarihilerinde gerçekleştirilecek olan 16. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda derece alarak finale kalan projeler şu şekilde sıralandı;



Doğa Koleji Ankara Çayyolu Kampüsü öğrencisi Eylül Çelik, danışman öğretmeni Ayşe Çelik ile birlikte Değerler Eğitimi alanında, “farklı bir eğitim metodu olan eğitsel oyun kullanılarak ders işlenişinin kalıcı öğrenme ve derse karşı olumlu tutum etkisi incelenmiş, özgün tasarlanmış eğitsel oyunun hem kutu oyunu hem de çevrimiçi-mobil ve bilgisayar oyunu olmak üzere 3 farklı şekilde gerçekleştirilerek geleneksek ezber yöntemine alternatif oluşturmak” amacıyla hazırladıkları Oyun mu, Öğrenme mi? “Ünite Tekrar Oyunu” isimli projesiyle,



Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Akdeniz Evliyaoğlu, Alper Nihat Aydemir ve Lorin Nur Önen; danışman öğretmenleri Hatice Şevval Özkan ile birlikte Türkçe alanında, “Türk Dünyası Teşkilatı üyesi olan 7 ülkenin herkes tarafından bilinen şairleri seçilerek, bu şairlerin Artsteps (sanal müze) ve Wordpress (blog sitesi) ortamına aktarılarak yaparak-yaşayarak öğrenme ortamının oluşturulması” amacıyla hazırladıkları Türkçenin Yedi Rengi isimli projesiyle,



Doğa Koleji Samsun Kampüsü öğrencileri Elif Duru Öztürk, Zeynep Sancak ve Dila Deniz Özkan; danışman öğretmenleri Cansu Kahraman Türk ile birlikte Biyoloji alanında, “görme engelli bireylerin kuşları tanıması, onlar hakkında daha fazla bilgiye sahip olması, kuşların fiziksel özellerinden, gaga yapılarına, beslenme şekillerinden, ötüşlerine kadar olan farklılığı zorlanmadan, kendi öğrenim biçimleriyle dokunarak ve işiterek öğrenmeleri” amacıyla hazırladıkları Gökyüzünün Görünmez Kanatları isimli projesiyle, birincilik ödülüne layık görülerek, Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandılar.



Beykoz Kampüsü öğrencsi İpek Göreci, danışman öğretmeni Gökçe Sözüçok ile birlikte Kimya alanında, “güneş gibi doğal enerji kaynağından elektrik elde ederken doğada kendi hâlinde yetişen fesleğenden (Ocimum basilicum) yararlanarak yeni nesil güneş pillerini (organik) daha çevresel, daha ucuz ve kolay yöntemlerle oluşturmak” amacıyla hazırladığı Fesleğenden (Ocimum Basilicum) Yeni Nesil Enerji Üretimi isimli projesiyle,



Doğa Koleji Samsun Kampüsü öğrencisi Kerem Özgürdal, danışman öğretmeni Nazlı Aydın ile birlikte Biyoloji alanında, “doğada kendiliğinden dönüşebilen biyobozunur plastik yapılarak ekolojik dengenin korunması ve plastik kirliliğinin azaltılması” amacıyla hazırladığı Plastik Poşet Kullanıp Ekosisteme Zarar Vermek Yerine Çiçeğe Dönüşebilen Biyobozur Poşet Kullanıp Ekosistemi Koruyalım isimli projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldüler.



Doğa Koleji Topkapı Kampüsü öğrencileri Hürkan Emre Toğrul ve İdil Yılmaz; danışman öğretmenleri Beyza Nalbantoğlu ile birlikte Yazılım alanında, “okul çıkışlarında öğrenci teslim sürecinin güvenli ve takip edilebilir olmasını sağlamak ve bu kapsamda bir mobil uygulama ile veli okul varış bilgisinin sorumlu öğretmene iletilmesi” amacıyla hazırladıkları Okuldan Güvenli Çıkış: Bir Veli Bilgilendirme Sistemi isimli projesiyle üçüncülük ödülüne layık görüldüler.