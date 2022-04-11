Doğa Koleji rehberlik bölümünden ara tatil önerileri

Doğa Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın, Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Yayla Can, önerilerini şu şekilde sıraladılar:



DİNLENMEYE ZAMAN AYIRIN



Tatilin en önemli amaçlarından biri dinlenmektir. Öğrenciler hem bedensel hem de zihinsel olarak dinlenmeye zaman ayırmalıdır. Sağlıklı beslenme, egzersiz ve bol uyku gelişim için önemlidir. Tatil süresince bunlara dikkat etmeye özen gösterilmelidir.

Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Yayla Can

KİTAP OKUMA TATİL PROGRAMI İÇERİSİNDE MUTLAKA YER ALMALIDIR



Bireyin kendini geliştirmesinin en önemli yollarından biri kitap okumaktır. Kitap okumaya karşı ilgisi olmayan çocukların kalıcı başarılar yakalaması da oldukça güçtür.



Kitap okuma alışkanlığına sahip olmayan öğrenciler için bu alışkanlığı kazanmaları, kitap okumanın keyfini yaşamaları açısından tatil iyi bir fırsattır. Kitap okumak anlama kabiliyetini, hayal güçlerini, kültürel bilgilerini, fikir yürütme becerilerini geliştirir. Çocukların kendi isteğine uygun kitaplar seçmelerine izin verilmelidir.



Kendi seçtiği ve ilgi duyduğu kitabı okuyan çocuğun kitap okuma alışkanlığı gelişecek, böylece kitap okumaya daha istekli olacaktır. Evde okuma saati düzenlenebilir, bu saatte herkesin kendi seçtiği kitabı okuması sağlanabilir. Çocukların ilgi alanına giren konularla ilgili kitaplar okuyup kitapla ilgili düşünceler çocukla paylaşılabilir, çocuğun görüşleri sorulabilir.



Okul Öncesi ve İlkokul Rehberlik Bölüm Başkanı Büşra Aparan Akın

BİRLİKTE SOSYAL ETKİNLİKLER PLANLAYIN



Birlikte sosyal etkinlikler planlanabilir. Eğitici ve eğlendirici sosyal aktiviteler güzel bir tatil planı için ilk adım olabilir. Sevilen dostlarla, arkadaşlarla bir araya gelinebilir ve çocuğun da sevdiği kişilerle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmesi için olanak yaratılabilir.



Tatil planlaması yaparken çocuklarla empati kurmak, onların yetenek, ilgi ve ihtiyaçlarının farkında olmak önemlidir. Planlama yaparken sadece anne ve baba kendi öngördüğü ve hoşlandığı etkinliklere yönelmemeli, planlama çocukla birlikte yapılmalıdır.



TEKNOLOJİ KULLANIMINI GÖZDEN GEÇİRMEK



Çocuklar tatil boyunca sınırsızca televizyon izlemek veya dijital araçlarla zaman geçirmek isteyebilir. Fakat dikkat etmemiz gereken nokta, teknoloji kullanımı kısıtlanması çocuğun sadece akademik hayatı için değil genel gelişimi için de bir gereklilik olduğudur. Bu nedenle de televizyon ve teknolojik araçların kullanımı yine belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşmelidir.



Bu konuda teknolojinin kullanımı ile ilgili ebeveynlerin çocuklarına doğru bir model olmaları en az kullanım kuralları kadar önem taşımaktadır.



Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu

TEKRAR ÖNEMLİDİR



Yarıyıl tatili dinlenmenin yanı sıra konu eksiklerinin giderilmesi, soru çözülmesi ve genel tekrar yapılması açısından güzel bir fırsattır. Öğrenciler bugüne kadar öğrenilen bilgilerin gözden geçirilmesi, pekiştirilmesi ve öğrenme kayıpları yaşamamaları için yeni kaynaklardan faydalanmalılar.



Sınava hazırlık senesinde olan 8. ve 12.sınıf öğrencileri okul döneminde çözemedikleri testleri, soru bankalarını ve tekrar yapılması gereken konuların bir listesini çıkarabilir. Ayrıca evde kendi kendilerine deneme sınavı uygulayarak sınava az kala sınav pratiği yapabilirler. Öğrenciler deneme sınavlarında, zaman yönetimine ve yapamadıkları soruların çözümlerine önem vermelidirler.



OKULA DÖNÜŞE HAZIRLIK



Tatilin son günlerinde okul rutinlerine hazırlık yapmak için çocuklar ailelerin desteğine ihtiyaç duyarlar. Yeterince dinlenen, keyifli vakit geçiren, okulunu ve arkadaşlarını özleyen çocuklar zihinsel olarak okula dönüşe hazır olacaktır. Bedensel olarak geçişin zor olmaması için tatil döneminde gece yatma ve sabah uyanma saatlerinde çok büyük değişiklik olmamalıdır.



Tatilin son birkaç günü mümkünse okul düzeninde geçirilmelidir. Ayrıca, okul çantası, defter ve kitaplarının kontrol edilmesinde, okul kıyafetlerinin hazırlanmasında çocuklara destek olunmalıdır.