Doğa Koleji ülkemizi Amerika’da temsil edecek

Guinness Rekorlar Kitabı'na "Dünyanın En Büyük Robotik Yarışması" olarak giren, VEX Robotics yarışmasının Türkiye Şampiyonası, 19-20 Mart tarihlerinde Doğa Koleji Büyükçemece Kampüsünde yoğun katılımcı sayısı ile gerçekleşti.

40'tan fazla ülkeden 18 bin takımın 1.350 oyunda yarıştığı, ortaokul ve liselere yönelik dünyanın en büyük robotik etkinliği olma özelliği taşıyan Vex Robotics Türkiye Şampiyonasında 43 takım yarıştı.

Doğa Koleji ise bilim ve teknolojiye verdiği önem ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. Turnuvanın finallerine kalan son 8 takım içerisinde 7 takım ile yer alan Doğa Koleji, rekor bir başarıya imza attı.

Doğa Koleji Bostancı Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 38218E VEXTERMINATE Robotics takımının Türkiye şampiyonu olduğu turnuvada, Doğa Koleji Halkalı ve Samsun Kampüsü “Tournament Finalists“ ve Doğa Koleji Florya Kampüsü “Robot Skills Champion” ödülünü kazanarak şampiyonaya adını altın harflerle yazdırmayı başardı.



“GLOBAL REKABETTE DE KENDİMİZE GÜVENİYORUZ”



VEXTERMINATE Robotics takımı, çok çalıştıklarını ve bu başarının iki günde değil aslında 4 yıllık bir çalışmanın sonucu olduğunu ifade ederek Amerika hayallerinin gerçek olmasının ve Türkiye’yi dünyada temsil etmenin kendilerini çok mutlu ettiğini, global rekabette de kendilerine güvendiklerini dile getirdi. Öğrenciler, başta mentor öğretmenleri Ahmet Gündüz olmak üzere tüm öğretmenlerine ve Doğa Ailesine teşekkür etti.



“ÖNCELİĞİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZİN KAZANIMLARI”



Turnuva süresince öğrencilerini yalnız bırakmayan Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, böyle bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarından dolayı çok mutlu olduklarını ve turnuva için uygun bir ortam hazırladıklarını kaydederek şunları söyledi:



“Turnuva için gerekli hazırlığı yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Biz toplamda 102 kampüsümüzde 69 takımla çeşitli turnuvalarda yer alıyoruz. VEX Robotics’de lise düzeyinde 23 takımımız yer aldı. Öğrencilerimizin hem takım çalışmasına yatkınlıklarının gelişmesini sağlamak hem stratejik düşünme ve kodlama bilgilerinin gelişmesini hedefleyerek onları turnuvalara, yarışmalara yönlendiriyor ve destekliyoruz. Öncelik öğrencilerimizin kazanımları sonra tabii ki her yarışmanın bir birincisi oluyor. Turnuva ile öğrenciler problem çözme, mühendislik, takım çalışması ve iş birliği, analitik ve inovatif düşünme becerilerini geliştirmektedir. Turnuvaya katılan tüm takımlarımızı, bize bu şampiyonluğu yaşatan Bostancı Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi 38218E VEXTERMINATE Robotics takımımızı ve onların her zaman yanında olan tüm öğretmenlerimizi bir kez daha tebrik ediyor, şampiyon takımımıza Amerika yolculuğunda başarılar diliyorum.”