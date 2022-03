Doğa Koleji voleybolda Türkiye şampiyonu

Türkiye Liseler Voleybol Şampiyonası 14-18 Mart 2022 tarihleri arasında Adana’da gerçekleştirildi. Akademik başarılarının yanında, Türkiye ve dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde eden sporcu nesiller yetiştiren Doğa Koleji, Türkiye Liseler Arası Voleybol Şampiyonası finalinde üstün başarı gösterdi. Finalde tüm rakiplerini yenen Doğa Koleji Ankara İncek Kampüsü Anadolu Lisesi ile Acıbadem Kampüsü Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi. Bu heyecan dolu mücadeleyi 3-0‘lık skorla Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Anadolu Lisesi kazandı.

Türkiye ve ISF (Dünya Okul Sporları Federasyonu) dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ederek sporcu nesillerin yetiştirilmesinde önemli bir misyon üstlenen Doğa Koleji, Türkiye Liseler Arası Voleybol Şampiyonası finalinde bunu bir kez daha kanıtlamış oldu.



ISF tarafından organize edilen okul spor faaliyetlerinde farklı branşlarda 6 Dünya Şampiyonluğu bulunan tek okul olan Doğa Koleji, elde ettiği bu başarı ile Türkiye şampiyonu olan takımların katıldığı Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Sadece akademik başarılara değil öğrencilerinin gelişimlerine katkı sağlayan spor eğitimine ve başarılarına da önem verdiklerini belirten Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman “Bu gururu bizlere yaşatan her iki takımımızı da tebrik ediyorum. Acıbadem ve Ankara İncek Kampüsü voleybol kız takımlarımız bizlere bu sene farklı bir heyecan yaşattılar. Her iki okulumuzda yarı finalde rakiplerini yenerek final maçını birlikte oynadılar. İki takım da bizim için şampiyon. Bir kez daha bizlere bu gururu yaşatan tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize, idarecilerimize ve onların bu başarılarına çok büyük katkısı ve desteği olan spor koordinatörlüğümüze teşekkür ediyoruz.” dedi.



VOLEYBOLDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK



Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü Anadolu Lisesi ülkemizi 19-27 Haziran 2022 tarihlerinde Brezilya’nın Foz Do lguaçu kentinde yapılacak ISF Liseler Voleybol Şampiyonasında temsil edecek.