“Doğa’m Evimde” ile eğitimde kayıp yok

Uluslararası birçok ödülün sahibi Doğa’m Evimde online eğitim platformu ile eğitimde engel tanımayan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, derslerine kesintisiz devam ediyor.



TÜRKİYE’NİN GURURU



IDC, CIO ve Stevie ödülleriyle Türkiye’nin gururu olan Doğa’m Evimde ile öğrencileriyle hep bir arada olmaktan ve eğitim süreçlerinin aksamamasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, olumsuz hava şartlarından dolayı tüm vatandaşların tedbirli olmaları gerektiğinin de altını çizdi.