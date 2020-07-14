Doğu Akdeniz Üniversitesi Shanghai listesine girdi



2009 yılından bugüne dünya üniversiteleri sıralamasını yapan Çin merkezli ShanghaiRanking, dünyanın saygın üniversitelerinin yer aldığı ve takip ettiği bir derecelendirme kuruluşu. Geçtiğimiz yıl açıklanan listede 76-100 bandında yer alan DAÜ, bu yıl 46. sıraya yükseldi.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, söz konusu sıralamada DAÜ’nün bir kez daha yer almasından dolayı gurur duyduğunu ifade etti. DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizen Prof. Dr. Hocanın, bunun da elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve uluslararası kalite standartlarına büyük önem verdiklerini vurguladı. Başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, DAÜ’nün üniversite olarak adada öncü, dünyada ise en iyilerden biri olmayı hedeflediğini belirtti.



DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç ise çok önemli uluslararası bir değerlendirme kuruluşu olan Shangai Ranking’de binlerce üniversite arasında Turizm İşletmeciliği alanında 46. sırada yer almanın DAÜ Turizm Fakültesi adına gurur verici olduğunu ifade etti.



ShanghaiRanking Sıralaması Hakkında



Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) ilk olarak Haziran 2003’te Shanghai Jiao Tong University, Graduate School of Education, Center for World-Class Universities (CWCU) tarafından yayımlandı ve her yıl güncellendi. 2009 yılından itibaren söz konusu dünya sıralamalarının telif ve yayıncılık hakları Çin merkezli bağımsız derecelendirme kuruluşu olan ShanghaiRanking Consultancy tarafından alındı. Herhangi bir üniversite ya da devlet kurumu ile bağı bulunmayan ShanghaiRanking Consultancy, söz konusu sıralamaları, alanlarda yapılan yayınlar ve başarıların esas alındığı 6 farklı endeks üzerinden yapıyor.