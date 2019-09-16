Doğu Akdeniz Üniversitesi 40. yılını Mor ve Ötesi’nin konseriyle kutladı.



Salamis Antik Tiyatro’daki konserde ünlü gruba, şef Orçun Orçunsel yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti.



Yalnızca kendilerine ait şarkıları seslendiren Mor ve Ötesi performansıyla büyük beğeni aldı. Konseri izlemeye KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve diğer bakanlar da katıldı.



Prof. Dr. Necdet Osam, Mor Ötesi solisti Harun Tekin ile birlikte

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı konserde yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin 40’ıncı yılını kutlayarak, üniversite rektörü Prof. Dr. Necdet Osam başta olmak üzere, Vakıf Yöneticiler Kurulu üyelerini, öğretim görevlileri, üniversite çalışanlarını ve DAÜ öğrencilerini tebrik etti.



Mor ve Ötesi konserde yalnızca kendilerine ait şarkıları seslendirdi

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, 40. yıla ilişkin yaptığı açıklamada, DAÜ’nün dünya standartlarında eğitim veren bir kurum olduğunun altını çizerek, bunun elde edilen akreditasyonlar ile kanıtlandığını ve bu başarının kurum olarak niceliğe verilen önemin göstergesi olduğunu vurguladı.



Başarının asla tesadüf olmadığını ve her geçen gün DAÜ’nün büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Osam, DAÜ’nün eğitimde adanın en iyisi, dünyada ise en iyilerinden biri olduğunu belirtti.



Osam, “Bu yıl eğitimde 40. yılını kutlayan DAÜ, KKTC ve bölge için bir gurur kaynağıdır. Daha da büyük başarılara imza atmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu ve başarıya katkısı olan tüm personele de teşekkür etti.