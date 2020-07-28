Dört yıllık eşit ağırlık bölümleri (YKS 2020)

27-28 Haziran günlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sonuçları bu sabah süpriz bir şekilde açıkladı. Öğrenciler sınav sonuçlarını 'sonuc.osym.gov.tr'' adresi üzerinden T.C Kimlik no ve aday şifrelerini girerek öğrenebilirler.

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TERCİH EDİLEBİLECEK 4 YILLIK EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ





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