Dünyaca ünlü yazar ve insan davranış uzmanı Dr. John Demartini, başarılı olmanın sırlarını anlattı.



Demartini Enstitüsü'nün kurucusu ve uluslararası en çok satan yazarlardan olan Dr. John Demartini İngiltere’nin başkenti Londra’da, Türkiye’de ilk defa gerçekleştireceği seminer öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.



Demartini, bilimsel araştırmalarına göre kişiyi başarıya götüren yaşamın basitçe 5 sırrının olduğunu ifade ederek, “Eğer uygulanırsa ve gerçekten istenirse başarılı ve bol kazançlı bir hayat sürmek çok kolay” dedi.



Demartini, başarının sırrı, çalışma ve özel hayatta başarıyı yakalamanın yollarıyla ilgili yaptığı araştırma ve çalışmaların sonuçları hakkında konuştu.



İstenirse başarı ve bol kazançlı yaşamı sağlamanın hiç de zor olmadığını ifade eden Dr. Demartini, bugüne kadar 64 ülkede verdiği seminerler, yaptığı yüzlerce bilimsel çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak hazırladığı Demartini yöntemiyle, gerçekleştirdiği seminerlere katılan yüzbinlerce kişinin hayatlarını değiştirme yoluna girerek, istedikleri başarıya ulaştıklarını söyledi.



"YOLUNUZDAN ÇEKİLİN"



“Uyum göstermek için değil, kendini göstermek için buradasın!” diyen Dr. Demartini, insanların başarılı olmalarında en büyük engelin, kendi kendilerinin yollarının önünde durmaları olduğunu söyleyerek, “Birçok defa kendimize güvenerek hareket etmek yerine geri çekilmeyi tercih ediyoruz. Çoğu zaman da ya kendimizi başkalarından daha az önemli ya da daha fazla önemli olduğumuzu düşünerek hata yapıyoruz. Ya kendimizi küçültme ya da başkalarıyla karşılaştırma eğilimine girdiğimiz için kalplerimizin istediği ulaşmak istediğimiz o yere ulaşmamızı engelliyoruz” dedi.



"ÖNCE KENDİ DEĞERİNİZİ BİLİN"



Fortune 500 şirketlerinin CEO'ları, ünlüler, spor kişilikleri, iş dünyası profesyonelleriyle buluşarak daha fazla başarı ve hayatta hedeflere ulaşmanın yollarını anlatan Dr. Demartini, istendiği ve azmedildiği zaman başarının kolayca elde edebileceğine dikkati çekerek, “Başarı için önce kendi değerlerimizi bilmeliyiz. Değerlerimizi her şeyin önüne koyarak yola çıkar ve azmedersek başarılmayacak hiçbir şey yoktur” şeklinde konuştu.



“SINIRLANMIŞ SINIRLARI AŞIN”



Kişinin şu anda mümkün olabileceğinden daha fazlasını başarabilmesinin mümkün olduğunu kanıtlayan bulguları bir araya getirerek, ‘The Breakthrough Experience’ (En Güçlü Yaşam Çözümleri ve Güçlendirme) semineriyle dünyaya yayan Dr. Demartini, bugüne kadar dünyanın 64 ülkesinde bu semirleri verdiğini ifade etti. Demartini, “Hedefe ulaşma, sınırlanmış sınırları aşarak, gerçek potansiyelin geliştirilerek, yaşamınızın tüm alanlarının güçlendirilmesin mümkün. Başarılı olmak için önce kendimizi beğenmekle başlamalı ve kendimizi öne atarak yapabileceklerinizi sınırlandırmamalısınız ” dedi.



Yaşamda kendimiz için gerçekten neyin önemli olduğunu tespit etmenin ilk kural olduğunu ifade eden Dr. Dermarini, “Gerçekten hayatınızdaki en önemli şeyin ne olduğunu tespit edin. Başkalarının sizden ne beklediği değil sizin gerçekten ne yapmak istediğiniz önemli. Gerçekten çok az insan kendisine bu konuda dürüst davranıyor” dedi.



“GÜNLÜK AKTİVİTELERİNİZİ ÖNCELİKLERİNİZE GÖRE PROGRAMLAYIN”



Günlük aktivitelerin hayattaki önceliklerimize göre şekillendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Dr. Demartini, “Sevdiğiniz işi yapın, yaparken kazanın. Sadece para kazanmak için sevmediğiniz bir işi yapmayın. Kendinize ‘Bu sevdiğim işi yaparak nasıl para kazanabilirim? Bunu nasıl yapabilirim?’ diye sorun. Eğer mesleğiniz aynı zamanda eğlenceniz, en sevdiğiniz meşguliyetiniz olursa, her sabah uyanmak için can atarsınız. Yapmak zorunda olduğunuz için değil, sevdiğiniz için yapacağınız pozisyona getirin ve bunu sağlamak için kendinize izin verin” dedi.



"Kendinizi tamamen bir işe tüm dikkatinizle verdiğinizde günün sonunda neyin işe yarayıp yaramadığı konusunda bir değerlendirme yapın" diyen Dr. Demartini, bireyin kendisine, "Bugün ne işe yaradı ya da yaramadı, neleri yarın daha iyi yapabilirim?" sorusunu sormasını önerdiğini belirtti.



"ŞÜKREDİN"



"Her gün, günün sonunda sahip olduğunuz için şükrettiğiniz şeylerin listesini yapın. Eğer sahip olduğunuz şeyler için şükrederseniz, o şükrettiğiniz şeylerden daha çok sahip olmaya başlarsınız. Zaten sevdiğiniz bir şey yapıyorsanız, bu şükür listesini yapmak çok kolay olacaktır" diyen Dr. Demartini, şükran ve minnet duygularının başarı üzerinde pozitif etkisinin bilimsel olarak kanıtlandığını, her gün hayatımızda olan güzellikler için şükretmeyi unutmamamız gerektiğini belirtti.



İSTANBUL’DA İLK KEZ



Dr. Demartini’nin, dünyanın değişik ülkelerinde gerçekleştirdiği çalışmalarının büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Dr. Demartini Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisi olarak seçilen toplum bilimci ve nefes bilimleri uzmanı Nevşah Fidan Karamehmet, Türkiye’de Ocak ayında gerçekleştirilecek olan ‘En Güçlü Yaşam Çözümleri ve Güçlendirme’ seminerinin, iş ve eğitim dünyası için büyük öneme sahip olduğunu ifade etti. Karamehmet, “Dr. Demartini, her seviyede başarılı olmanın sırlarının paylaşacağı etkinlikte, yöneticiler, liderler, profesyonel hayata yön veren ve yön vermek isteyenlerle İstanbul’da 2 gün sürecek verimli bir çalışma gerçekleştirilecek. İş dünyası için çok etkili olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



DR. JOHN DEMARTINI KİMDİR?



Tiger Woods, Mel Gibson, Robert De Niro, Hugh Jackman, Nicole Kidman, Paris Hilton, Donal Trump, John Travolta, Sylvester Stallone, Julia Roberts, Brad Pitt, Louise Hay, Tom Hanks, Michael Douglas, Cameron Diaz, Boris Becker gibi ünlülere mentörlük desteği veren John Demartini, Demartini Enstitüsü'nün kurucusu.



Çok sayıda atölye çalışmasında, televizyonda, radyoda yaşamın zorluklarına yönelik sorulara cevap veren ve tüm alanlarda daha fazla başarı, tamamlama ve güçlendirme konusunda rehberlik eden Demartini ayrıca, Microsoft’un mimarlarından Peter H. Diamonds, Mark Mccormik, Boris Yeltzin, Bill Clinton gibi yüzlerce iş adamına, danışmanlık yapıyor.



NEVŞAH FİDAN KARAMEHMET KİMDİR?



Nefes Bilimleri alanında üst seviyede saygı duyulan bir lider olan Nevşah Karamehmet, Türkiye'ye transformasyonel nefesi getiren ilk kişidir. Uluslararası Nefes Çalışmaları Vakfı ulusal temsilcisi olan Karamehmet ayrıca Türkiye Nefes Koçluğu Federasyonu'nu başkanıdır.