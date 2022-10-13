Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 3 okul var

2023 yılının en iyi üniversiteleri, Times Higher Education (THE) tarafından sıralandı. Oxford, bu yıl da geleneği bozmazken ilk 500'ün içerisinde Türkiye'den sadece 3 üniversite var.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 3 okul var

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 yılının en iyilerini açıkladı.
 
7 yıldır Avrupa'nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da geleneği bozmadı.

1799 kurumun sıralandığı listede 61 üniversite ile temsil edilen Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleri oldu. Böylece Türkiye ilk 500’de 3 üniversite ile temsil edildi.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 3 okul var - 1

Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi.

601-800 arasında ise Türkiye’den üç üniversite var:

Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ).

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 3 okul var - 2

801-1000 arasında Türkiye’den şu altı üniversite bulunuyor:

Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi.

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