Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı: İlk 500'de Türkiye’den 3 okul var

Dünya üniversiteleri sıralama kuruluşu Times Higher Education (THE), 2023 yılının en iyilerini açıkladı.



7 yıldır Avrupa'nın ve dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford, bu yıl da geleneği bozmadı.



1799 kurumun sıralandığı listede 61 üniversite ile temsil edilen Türkiye’nin en başarılı üniversiteleri 401-500 bandındaki Çankaya, Koç ve Sabancı Üniversiteleri oldu. Böylece Türkiye ilk 500’de 3 üniversite ile temsil edildi.

Listeye Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 501-600 arasından girdi.



601-800 arasında ise Türkiye’den üç üniversite var:



Bahçeşehir Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ).

801-1000 arasında Türkiye’den şu altı üniversite bulunuyor:



Bilkent Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi.