DUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DUS sonuç takvimi
Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan veya eğitimlerine devam eden kişilerin uzmanlık eğitimi almak istedikleri durumda katılım sağladıkları DUS sınavı, yılda 2 defa düzenleniyor.DUS 2 sonuç tarihi 13 ekim 2024 tarihinde düzenlenen sınav sonrasında araştırma konusu oldu. Peki, DUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024-DUS 2. Dönem sınavı 13 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi. Adaylar şimdi gözlerini https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasına çevirdi. ÖSYM AİS sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.
DUS 2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?
DUS 2 sonuçları 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. DUS 2 sonuçları açıklandığında sonuç sayfası ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'nden erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ösym
- Sınav Sonuçları
- Eğitim