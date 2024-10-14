DUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DUS sonuç takvimi

Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun olan veya eğitimlerine devam eden kişilerin uzmanlık eğitimi almak istedikleri durumda katılım sağladıkları DUS sınavı, yılda 2 defa düzenleniyor.DUS 2 sonuç tarihi 13 ekim 2024 tarihinde düzenlenen sınav sonrasında araştırma konusu oldu. Peki, DUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DUS sonuç takvimi

2024-DUS 2. Dönem sınavı 13 Ekim 2024 tarihinde düzenlendi. Adaylar şimdi gözlerini https://sonuc.osym.gov.tr/ sayfasına çevirdi. AİS sayfasından T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecekler.

DUS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 DUS sonuç takvimi - 1

DUS 2 SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

DUS 2 sonuçları 7 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. DUS 2 sonuçları açıklandığında sonuç sayfası Sonuç Açıklama Sistemi'nden erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını https://ais.osym.gov.tr/yetki/giris adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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