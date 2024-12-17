DUS/2 tercih sonuçları açıklandı (2024 DUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS/2) tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Adaylar, DUS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden ulaşabilecek. İşte 2024 DUS 2. dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı.

DUS/2 tercih sonuçları açıklandı (2024 DUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)

2024 DUS/2 tercih sonuçları, 5-11 Aralık tarihlerinde tercihlerini yapan adaylar tarafından bekleniyordu. DUS tercih sonuçları için erişim açıldı. İşte ayrıntılar.

DUS/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI

5-11 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-DUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

DUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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