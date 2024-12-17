DUS/2 tercih sonuçları açıklandı (2024 DUS 2. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı)
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS/2) tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Adaylar, DUS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden ulaşabilecek. İşte 2024 DUS 2. dönem tercih sonuçları sorgulama ekranı.
2024 DUS/2 tercih sonuçları, 5-11 Aralık tarihlerinde tercihlerini yapan adaylar tarafından bekleniyordu. DUS tercih sonuçları için erişim açıldı. İşte ayrıntılar.
DUS/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
5-11 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-DUS 2. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.
DUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 17 Aralık 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Ösym
- Akademik, Diş Hekimliği, Tıp Fakültesi
- Tercih