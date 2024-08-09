DUS ek tercih işlemleri başladı (2024 ÖSYM DUS ek tercih ekranı)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS) 1. dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını bildirdi.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün başlayan başvurular 15 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

DUS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda bireysel olarak gerçekleştirecek.



Ek yerleştirme işleminde, 2024-DUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.



DUS EK TERCİHLER İÇİN TIKLAYIN