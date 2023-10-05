DUS sınav yerleri açıklandı (2023 ÖSYM DUS/2 sınav giriş yeri sorgulama)

2023 DUS/2 sınav giriş yerleri, sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merakla bekleniyor. ÖSYM tarafından DUS sınav giriş yerleri açıklandı. Peki, 2023 DUS/2 sınav yerleri nasıl sorgulanır?

DUS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI



15 Ekim 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-DUS 2. Dönem) ile 2023 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı’na (2023-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 05 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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