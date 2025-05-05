DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUS sonuç tarihi

20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları kısa sürede paylaşılmıştı. ÖSYM DUS sonuç tarihini de paylaştı.