DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUS sonuç tarihi
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. Peki, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?
20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları kısa sürede paylaşılmıştı. ÖSYM DUS sonuç tarihini de paylaştı.
DUS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.
Adaylar DUS 2025 sonuçlarını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.
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