DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUS sonuç tarihi

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 20 Nisan tarihinde gerçekleştirilmişti. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihini merak ediyor. Peki, DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUS sonuç tarihi

20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları kısa sürede paylaşılmıştı. DUS sonuç tarihini de paylaştı.

DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM DUS sonuç tarihi - 1

DUS SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı sonuçları 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

Adaylar DUS 2025 sonuçlarını 'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...