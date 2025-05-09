DUS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM takvimine göre 2025 DUS sonuç tarihi

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2025 sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Yayımlanan takvime göre, 20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları, 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.



2025 DUS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



Adaylar, 2025 DUS sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin resmi sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.



DUS HAKKINDA



3 Eylül 2022 tarihli ve 31942 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca, üniversitelerin Diş Hekimliği Fakültelerinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayları seçme ve yerleştirme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) sonucuna göre uzmanlık eğitimine kabul edilecek adaylar, tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirilmektedir.