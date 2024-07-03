DUS tercih sonuçları açıklandı (2024 DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama)

2024 DUS tercih sonuçları, 13-25 Haziran tarihlerinde tercihlerini yapan adaylar tarafından bekleniyordu. DUS tercih sonuçları için erişim açıldı. İşte ayrıntılar.



2024 DUS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI



13-25 Haziran 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-DUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.



DUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.



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