DUS tercih sonuçları açıklandı (2024 DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama)

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS/1) tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Adaylar, DUS tercih sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç sorgulama adresinden ulaşabilecek. İşte 2024 DUS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

DUS tercih sonuçları açıklandı (2024 DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları sorgulama)

2024 DUS tercih sonuçları, 13-25 Haziran tarihlerinde tercihlerini yapan adaylar tarafından bekleniyordu. DUS tercih sonuçları için erişim açıldı. İşte ayrıntılar.

2024 DUS SONUÇLARI AÇIKLANDI

13-25 Haziran 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2024-DUS 1. Dönem) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

DUS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 03 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DUS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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