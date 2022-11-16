DUS tercihleri başladı! DUS tercihleri nasıl yapılır? (2022 ÖSYM DUS tercih ekranı)

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) tercihleri, ÖSYM tarafından duyuruldu ve tercih işlemleri başladı. 2022 DUS tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağı merak ediliyor. Peki, DUS tercihleri nasıl yapılır?

DUS tercihleri başladı! DUS tercihleri nasıl yapılır? (2022 ÖSYM DUS tercih ekranı)

2022 DUS tercih işlemleri, tarafından yapılan açıklama sonrasında erişime açıldı. DUS tercihlerini yapacak olan adaylar, tercih döneminin ne zamana kadar süreceğini merak ediyor. Peki, DUS tercihleri nasıl yapılır?

DUS TERCİHLERİ BAŞLADI

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) tercih işlemleri, 16– 22 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

işlemleri, 22 Kasım 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Kasım 2022 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

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