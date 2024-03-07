DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?

2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ile 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) başvurular yakın zaman önce başlamıştı. Peki, DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları devam ediyor. Adaylar, başvurularını başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınavlar, 20 Nisan'da uygulanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 13 Mart'a kadar sürecek.

KILAVUZ YAYIMLANDI

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

EĞİTİM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...