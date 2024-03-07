DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları devam ediyor. Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek. Sınavlar, 20 Nisan'da uygulanacak.



BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?



ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 13 Mart'a kadar sürecek.



KILAVUZ YAYIMLANDI



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 1. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.



