DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.



ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek.



Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.



Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.