DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?

2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı başvuruları başladı. Başvurular, 4 Eylül'e kadar yapılabilecek.

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (), 13 Ekim'de yapılacak 2024-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) ile 2024-Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin sitesinden yapılan duyuruya göre başvurular, 4 Eylül'e kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2024-DUS 2. Dönem Sınavı Kılavuzu ile 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem Sınavı Kılavuzu'ndan ulaşılabiliyor.

Öne Çıkan Video

Bodrum'da korku dolu anlar: Mega yat motor yata çarptı

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS Ön Lisans sınavı kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? KPSS'den ne zaman çıkılır?

KPSS Ön Lisans sınavı kaç dakika sürecek, ne zaman bitecek? KPSS'den ne zaman çıkılır?

ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM tarih verdi: KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi)

KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? (2024 ÖSYM lise KPSS sınav giriş belgesi)

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başlıyor (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

Okullar ne zaman açılacak? Uyum haftası başlıyor (2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi)

İki bakanlıktan, ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği protokolü

İki bakanlıktan, ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği protokolü

Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi

Sınıflar ne zaman belli olacak? 1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...