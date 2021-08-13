DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) diş hekimi adaylarını ilgilendiren iki sınavın başvurularının başladığını duyurdu.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) 3 Ekim'de uygulanacak.

Adaylar, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği için 23 Ağustos'a kadar başvurabilecek.



Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.



Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, işlemlerini yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.



Sınavlara ilişkin başvuru kılavuzlarına ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.



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