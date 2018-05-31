Düzce Üniversitesi (DÜ) Meslek Yüksekokulu bünyesinde, Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü kuruldu.



Düzce Valiliği'nde yapılan toplantıda, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan bölüm açılması çalışmaları tamamlanarak, Vali Zülkif Dağlı'ya sunuldu.



Vali Dağlı, yaptığı açıklamada, ülke genelinde bölümün ilk defa Düzce'ye kurulduğunu belirtti.



Dağlı, yeni süreçte Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerinde yoğunluklar yaşandığını anlatarak, şöyle devam etti:



"Yeni süreçte artık ehliyet, yeni kimlik ve pasaport işlemleri yapılıyor. Buralarda işi bilen, kalifiye personele ihtiyaç var. Bu açılan bölüm, bu elemanların yetişmesi için büyük önem arz ediyor. Bölüm Türkiye'de ilk olarak Düzce Üniversitesi'nde açıldı."



Bölümün gelecek eğitim-öğretim yılında öğrenci alacağını ifade eden Dağlı, emeği geçenlere teşekkür etti.



DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da Türkiye'de ilk defa kurulan bölümün hayırlı olması temennisinde bulundu.



Çakar, DÜ'nün yeniliklerle dolu bir üniversite olduğunu vurgulayarak, "Bu bölüm çok önemli, 40 öğrenciyle yola başlayacağız inşallah. Bu yıl ÖSYM kılavuzunda öğrencilerimiz bu bölümü seçebilecek. Özellikle pasaport ve kimlik işlemleri dolayısıyla Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüklerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bu anlamda vatandaşlık bilgisi olan, demografi bilen ve hukuk bilgisine sahip bir öğrenci kitlesine ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Dağlı ile Rektör Çakar, hazırlanan protokolü imzaladı.