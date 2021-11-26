DYK başvuruları başladı (DYK e-Kurs başvuruları nasıl yapılır?)

Haberler 26.11.2021 - 14:49
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için öğrenci başvuruları başlıyor.
DYK kurs merkezi başvuruları 19-22 Kasım taihleri arasında alındı.
Öğretmen başvuruları ise 23-25 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Öğrenci başvuruları ise 26 Kasım'da (bugün) başlıyor.
Başvurular, odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapabilir.
DYK E-KURSLARI NE ZAMAN?
DYK kurs sınıflarının oluşturulması 26 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.
Kurslar ise 29 Kasım'da başlayacak.