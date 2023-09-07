DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) hazır bulunuşluk sınavı nedir? 2023 Hazır bulunuşluk sınavı takvimi paylaşıldı

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?

Eğitim-öğretim süreci için son derece önemli olan hazırbulunuşluk, öğrenim ve öğretim sisteminin önemli bir girdisidir. Eğitimde yeni bir davranış değişikliğinin meydana gelebilmesi, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine bağlıdır. Bu nedenle öğrenci kazanacağı yeni davranış için gerekli olan ön koşul niteliğindeki bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlara sahip olmalıdır.



Hazırbulunuşluk Uygulaması ile eğitimde yenilikçi bakış açısının oluşturulması, eğitim sürecinin sağlıklı temellere oturtularak eksik öğrenmelerin tespit edilmesi ve önlemler alınarak öğrencilerin öz

güvenlerinin arttırılması da amaçlanmaktadır.



Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda TDE ve Matematik; ayrıca 9 ve 10. sınıflarda Fizik, Kimya ve Biyolojiderslerinden 15’er sorudan oluşan Hazırbulunuşluk Uygulaması Eğitim Bilişim Ağı Platformu (EBA) üzerinden gerçekleştiriliyor.

