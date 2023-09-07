DYK (Destekleme ve Yetiştirme Kursları) hazır bulunuşluk sınavı nedir? 2023 Hazır bulunuşluk sınavı takvimi paylaşıldı

2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Kılavuzu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları iş takviminde hazır bulunuşluk sınavı tarihlerine yer verildi.
4 Eylül'de başlayan DYK hazır bulunuşluk sınavları 10 Eylül 2023'de sona erecek.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME
UYGULAMALARI İŞ TAKVİMİ
HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI NEDİR?
Eğitim-öğretim süreci için son derece önemli olan hazırbulunuşluk, öğrenim ve öğretim sisteminin önemli bir girdisidir. Eğitimde yeni bir davranış değişikliğinin meydana gelebilmesi, öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine bağlıdır. Bu nedenle öğrenci kazanacağı yeni davranış için gerekli olan ön koşul niteliğindeki bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlara sahip olmalıdır.
Hazırbulunuşluk Uygulaması ile eğitimde yenilikçi bakış açısının oluşturulması, eğitim sürecinin sağlıklı temellere oturtularak eksik öğrenmelerin tespit edilmesi ve önlemler alınarak öğrencilerin öz
güvenlerinin arttırılması da amaçlanmaktadır.
Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda TDE ve Matematik; ayrıca 9 ve 10. sınıflarda Fizik, Kimya ve Biyolojiderslerinden 15’er sorudan oluşan Hazırbulunuşluk Uygulaması Eğitim Bilişim Ağı Platformu (EBA) üzerinden gerçekleştiriliyor.
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