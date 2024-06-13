e-karne görüntüleme giriş ekranı: e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, yarın son ders zilinin ardından karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Öğrenciler karnelerini ayrıca "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden görüntüleyebilecek.

e-karne görüntüleme giriş ekranı: e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?

Öğrenciler, -öğretimin yorgunluğunu 14 Haziran'daki son ders zilinin ardından atacak. heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileler, e-Okul sistemine ziyaretlerini sıklaştırdı.  e-Okul öğrenci ve veli giriş ekranı aracılığıyla yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne notu kolayca öğrenilecek. 

e-karne görüntüleme giriş ekranı: e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir? - 1

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL'DA BAŞKA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR

Milli Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

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