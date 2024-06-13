e-karne görüntüleme giriş ekranı: e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?

Öğrenciler, eğitim -öğretimin yorgunluğunu 14 Haziran'daki son ders zilinin ardından atacak. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileler, e-Okul sistemine ziyaretlerini sıklaştırdı. e-Okul öğrenci ve veli giriş ekranı aracılığıyla yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne notu kolayca öğrenilecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.



E OKUL'DA BAŞKA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR



Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

