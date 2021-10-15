e-Kurs başvuruları başladı (7 ve 11. sınıflar için Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) başvuruları nasıl yapılır?)

7 ve 11. sınıflar için de açılacak olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için başvuru tarihleri 12-15 Ekim olarak belirlendi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile ilgili şunları kaydetti,



"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz."

16 Ekim'de başlayacak bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak.



Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. DYK takvimine göre, kurslar 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.



Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapabilir.