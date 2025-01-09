e-Okul ne zaman kapanıyor? 2025 e-Okul kapanma tarihi
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ile 1 milyon 200 bin öğretmen bu yılın eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatiline gün sayıyor. Karnelerini alacak öğrenciler ise e-Okul sisteminin ne zaman işlemlere kapanacağını merak ediyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor?
2024-2025 eğitim yılının ilk döneminin artık son günleri. Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-Okul sistemine ziyaretler de artış gösterdi. Öğrencilerin sınav sonuçları ve karne notları MEB E-Okul sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.
VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.
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