e-Okul not girişi ne zaman kapanacak?

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Not sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 21 Ocak’tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım dönemleri dışında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Okullarda 1. dönemin bitmesine yakın notların açıklandığı zamanlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor.

KARNE DÖNEMİNDE ERİŞEME AÇIK OLACAK

Öğrenciler, bu durumu E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumluyor. E-Okul, karne döneminde de öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

