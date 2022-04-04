e-Okul VBS giriş nasıl yapılır? (e-Okul VBS ile devamsızlık, sınav sonuçları, takdir ve teşekkür hesaplama)

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS), öğrencilerin ve velilerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde veliler, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, haftalık ders programı, alınan dersler, derslere giren öğretmen bilgileri, sınav sonuçları, sınav tarihleri, sözlü notları, şube ortalaması ve başarı belgeleri gibi eğitim verilerini içeren bilgilere kolaylıkla erişim sağlayabiliyor.



E-OKUL VBS'YE NASIL GİRİŞ YAPILIR?



e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “https://eokul.meb.gov.tr/” adresine giriş yapmak ve sağ tarafa “Veli Bilgilendirme Sistemi” başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.



İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E-OKUL GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?



Takdir ve teşekkür belgesi alabilmek için gerekli şartlar, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirlenmiştir.



Yönetmeliğe gre;



Derslerinde üstün başarı gösterip tüm derslerinde başarılı olan ve dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 puandan aşağıda olmayan öğrenciler ile davranış puanı 100 olan öğrenciler içerisinden, öğrenci ödül ve disiplin kurulunca belge alacaklar belirlenir.



70,00 – 84,99 puan aralığında olanlar teşekkür belgesi,



85,00 ve daha üstü bir puana sahip olanlar takdir belgesi,



Ortaöğrenim süresince en az 3 öğretim yılı dönemleri boyunca takdir belgesi almış olanlar da üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

