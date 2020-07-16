e-Okul VBS sistemi üzerinden LGS tercih işlemleri nasıl yapılır? (e-Okul giriş ekranı)

Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sonuç sorgulama ekranı üzerinden sınav sonuçlarını görünteleyen öğrenciler, tercih işlemleri için tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyor.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre LGS 2020 tercih kılavuzu bugün, gün içinde yayınlanacak.

Öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul sistemi, öğrenci ve öğrenci velilerinin bilgi alabileceği bir sistem. Okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler, e-Okul sistemine girerek işlemlerini yapabilir.

İlk önce ' https://e-okul.meb.gov.tr/logineokul.aspx# ' adresine giriş yapılır. Buradan, öğrencinin T.C. Kimlik nosu ve öğrenci numarasıyla sisteme giriş yapılabilir. Daha sonrasında ise öğrencinize özel bazı bilgiler girilir ve fotoğraf seçilir. Böylece e-Okul sistemine giriş yapmış olursunuz.



E-OKUL ÜZERİNDEN LGS TERCİH İŞLEMİ NASIL YAPILIR?



Geçtiğimiz sene öğrenciler e-Okul üzerinden tercihlerini Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar' ekranından en fazla beş, ‘Pansiyonlu Okullar' tercih ekranından da en fazla beş olmak üzere toplamda 15 lise tercihinde bulunmuşlardı.

Bu sene bu işlemler için tercih kılavuzunun yayınlanması bekleniyor.

YERLEŞTİRMEYE ESAS PUANI (YEP) NEDİR?

Yerleştirmeye Esas Puan, okul not ortalaması ile LGS puanının toplanıp ikiye bölünmesiyle ortaya çıkar. Bunu öğrenmek için ilk olarak 6, 7 ve 8. Sınıf yıl sonu başarı puanınızı toplamalısınız.

YÜZDELİK DİLİM NASIL HESAPLANIR?

Öğrencilerin sınav sonucundaki sıralamaları, yüzdelik dilim olarak açıklanır. Taban puanlar her yıl değişebiliyor fakat öğrenciler hem taban puanlarıne hem de yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapmalıdır.