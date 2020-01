e-Okul veli girişi VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi): e-Okul takdir, teşekkür hesaplama, devamsızlık sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2019-2020 akademik takvimde 17 Ocak - 3 Şubat tarihleri arasında 15 tatile girecek öğrenciler not bilgilerini e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor.



E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinde veliler, not bilgisi, devamsızlık bilgisi, karne bilgisi, haftalık ders programı, alınan dersler, derslere giren öğretmen bilgileri, sınav sonuçları, sınav tarihleri, sözlü notları, şube ortalaması ve başarı belgeleri gibi en güncel eğitim verilerini içeren bilgilere kolay bir şekilde erişim sağlayabiliyor.



E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ NASIL KULLANILIR?



E-Okul yönetim bilgi sistemine giriş işlemi için ilk olarak yapmanız gereken yazının sonunda verdiğimiz linke tıklamaktır. Açılan sayfada ilk olarak kutucuğu yukarıda bulunan harf ve rakamları giriniz. Daha sonra kullanıcı adı ve kullanıcı şifrenizi girip sisteme giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan öğrencilerin notlarını, devamsızlıklarını kayıta geçebilirsiniz.



E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNDE SUNULAN HİZMETLER NELERDİR?



1. Ders Programları: E-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinde bulunan ders programları bölüm sayesinde velisi olduğunuz öğrencinizin okulda bulunmakta zorunlu olduğu saatleri öğrenebilir dışarıda olduğu sürelerin kontrolünü sağlayabilirsiniz.



2. Devamsızlık Bilgileri : Veli izni ya da izin siz devamsızlık gibi bilginiz dahilinde ya da bilginiz dışında olan dönem içi tüm devamsızlıkların günleri saatleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



3. Not Bilgisi : E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki not bilgisi bölümü üzerinden velisi olduğunuz öğrencinizin hangi derslerden sınava girdiğini, hangi notları aldığı gibi ders durumu ile ilgili bilgileri öğrenebilir, kontrolleri sağlayabilirsiniz.



4. Proje Ödevi : E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki proje ödevi bölümü ile öğrencinizin proje ödevi olup olmadığını varsa ödevin ne olduğu ya da yapılıp yapılmadığı gibi öğrencinizin ödevleri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



5. Kayıt Alınması ve Silinmesi : E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki kayıt alınması ve silinmesi bölümü üzerindeki velisi olduğunuz öğrencinizin kaydının değişimi ya da silinmesi gibi durumlar hakkında detaylı bilgilerine erişebilirsiniz.



6. Nakil Bilgisi : E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerindeki nakil bölümü bulunmaktadır. Bu bölüm ile velisi olduğunuz öğrencinizin nakil durumu ile ilgili bilgilerin takibini gerçekleştirebilirsiniz.



7. Karne Notu : E-Okul veli bilgilendirme sistemine öğrencinizin TC kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yaparak sistemde bulunan karne notu bölümüne erişebilirsiniz. Bu bölümde öğrencinin bir yıl içerisindeki karne notu ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz.



8. Diploma Notu : E-Okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden diploma notu ile velisi olduğunuz öğrencinizin mezun olma durumunda aldığı diploma notunun bilgisine erişebilirsiniz.



E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?



Sizde E-Okul veli bilgilendirme sisteminden yararlanmak istiyorsanız bu yazımızda yer alan bilgiler sizin faydanıza olacaktır. E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapınız. Daha sonra açılacak olan sayfada üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Bu bölümde doldurmanız gereken bilgiler ise bilgi sahibi olmak istediğiniz öğrencinin TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra giriş butonuna basarak sisteme giriş yapabilir ve öğrenci hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.



E-OKUL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?



e-okul üzerinden sınav sonucu sorgulaması yapmak için;

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine giderek öğrencinin t.c. kimlik numarası, öğrencinin okul numarasını sisteme girerek Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapmanız gerekmektedir.



Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden öğrencinin sınav sonuçları, sınav günleri, Devamsızlık durumu, ödev ve etkinlik durumu gibi pek çok bilgi de sorgulanabilir. Ayrıca, e-Okul'un mobil uygulamalarından da sınav sonuçları kontrol edilebilir.

E - OKUL MOBİL UYGULAMASI NEDİR?



E okul mobil uygulaması farklı işletim sistemlerine göre hazırlanmıştır. Bu açıdan kişilerin işletim sistemlerine göre uygulama marketlere giriş yaparak uygulamayı indirmesi gerekir. İndirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından e - okul mobil uygulaması otomatik olarak cihazlara kurulacaktır. Kurulum işleminin bitmesi ile birlikte ise herhangi bir sorun yaşamadan giriş yapılarak bilgi sağlanabilir.



E - OKUL MOBİL UYGULAMALARI



e-Okul Android uygulaması

e-Okul iOS uygulaması

MEB personel uygulaması

