e-YDS 2020/10 İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açıldı

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29 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/10 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı.

Adaylar Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

29 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.