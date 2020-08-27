e-YDS 2020/10 İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açıldı

29 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS sınavının giriş belgeleri erişime açıldı.

27.08.2020 - 14:04

e-YDS 2020/10 İngilizce sınava giriş belgeleri erişime açıldı

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29 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/10 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlandı. 

Adaylar Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

29 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2020/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 

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