e-YDS 2023 başvuru kılavuzu yayımlandı: Başvuru nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar?

28 Ocak 2023'te yapılacak e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavının ayrıntıları yayınlanan kılavuzla duyuruldu. e-YDS başvuruları 12 Ocak - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmî internet sitesi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

2023 E- YDS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM KILAVUZ DUYURUSU

ÖSYM resmi adresinden yayımladığı duyuruda; "e-YDS 2023/1 İngilizce alanında, 28 Ocak 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.



Sınava başvuru süreci, 12-19 Ocak 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 12 Ocak 2023 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecektir.



Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.



e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir." ifadelerini kullandı.

E-YDS SOINAV ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?



e-YDS 2023/1 İngilizce sınavının ücreti 360 TL olarak açıklandı. ÖSYM sınav ücretiyle ilgili şu uyarıda bulundu:

"Sınav ücretini ödemek sınava katılmak için yeterli değildir. Sınav ücretini ödedikten sonra Aday İşlemleri Sistemindeki e-YDS için işleme alınan aday bilgilerinizi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden

başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz. Kredi/banka kartı ile ödemiş olduğunuz sınav ücretinin e-YDS için kayıtlara alındığını (sınav ücretinin yatırıldığını) teyit ederek kayıt bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız. "